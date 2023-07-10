Круиз по джунглям: Тайна Вальверде (фильм, 2022) смотреть онлайн

«Круиз по Джунглям: Тайна Вальверде» — фильм о группе путешественников, которые ищут на диком острове легендарный меч.



Джек Мимун — счастливчик, которому удалось выжить на необитаемом острове Вальверде пару лет назад. Вернувшись к обычной жизни, он издал книгу о своих приключениях, ставшую хитом, и запустил шоу о выживании, которое обрело много фанатов. Увы, зрители не догадываются о тайнах, скрывающихся за кулисами популярной программы. Между тем Орели Диас, юная авантюристка, готовится к экспедиции на Вальверде: именно там двадцать лет назад пропал ее отец. Чтобы найти старинную саблю махараджей, девушка обращается за помощью к Джеку. Орели убеждена, что только опытный проводник поможет ей добраться до цели. Не желая подорвать свою репутацию, Джек соглашается. Вместе с его помощником Бруно и наемником Жан-Марком герои отправляются в опасное приключение.



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