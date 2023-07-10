Круиз по джунглям: Тайна Вальверде (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
«Круиз по Джунглям: Тайна Вальверде» — фильм о группе путешественников, которые ищут на диком острове легендарный меч.
Джек Мимун — счастливчик, которому удалось выжить на необитаемом острове Вальверде пару лет назад. Вернувшись к обычной жизни, он издал книгу о своих приключениях, ставшую хитом, и запустил шоу о выживании, которое обрело много фанатов. Увы, зрители не догадываются о тайнах, скрывающихся за кулисами популярной программы. Между тем Орели Диас, юная авантюристка, готовится к экспедиции на Вальверде: именно там двадцать лет назад пропал ее отец. Чтобы найти старинную саблю махараджей, девушка обращается за помощью к Джеку. Орели убеждена, что только опытный проводник поможет ей добраться до цели. Не желая подорвать свою репутацию, Джек соглашается. Вместе с его помощником Бруно и наемником Жан-Марком герои отправляются в опасное приключение.
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СтранаБельгия, Франция
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- МБРежиссёр
Малик
Бенталья
- ЛКРежиссёр
Людовик
Кольбо-Жюстен
- МБАктёр
Малик
Бенталья
- ЖЖАктриса
Жозефин
Жапи
- ЖКАктёр
Жером
Коммандёр
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- АЛАктёр
Амир
Льяс
- КГАктёр
Кристофер
Гербер
- КдАктёр
Ксавье
д’Анжу
- БПАктёр
Бастьен
Пуллати
- ЭЛАктёр
Эдди
Ледюк
- ФБСценарист
Флоран
Бернар
- МБСценарист
Малик
Бенталья
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- МдПродюсер
Мари
де Сениваль
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДГМонтажёр
Дельфин
Гибо
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи