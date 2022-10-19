Решение уйти (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Нуарный триллер о детективе, который влюбляется в жену человека, смерть которого ему надо расследовать – от автора «Олдбоя» и «Служанки». Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Пусанский детектив Хэчжун берется за дело мужчины, который разбился, упав с горы. Обстоятельства гибели запутаны, не исключено убийство, а главной подозреваемой становится вдова умершего, китаянка Со Рэ. По ходу расследования Хэчжун все сильнее сближается с ней и теряет объективность, что заставляет его отойти от расследования.

