Решение уйти
Wink
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Решение уйти
7.62022, Hyeeojil gyeolsim
Детектив, Триллер132 мин18+

Решение уйти (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Нуарный триллер о детективе, который влюбляется в жену человека, смерть которого ему надо расследовать – от автора «Олдбоя» и «Служанки». Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Пусанский детектив Хэчжун берется за дело мужчины, который разбился, упав с горы. Обстоятельства гибели запутаны, не исключено убийство, а главной подозреваемой становится вдова умершего, китаянка Со Рэ. По ходу расследования Хэчжун все сильнее сближается с ней и теряет объективность, что заставляет его отойти от расследования.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Решение уйти»