Решение уйти (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Нуарный триллер о детективе, который влюбляется в жену человека, смерть которого ему надо расследовать – от автора «Олдбоя» и «Служанки». Приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Пусанский детектив Хэчжун берется за дело мужчины, который разбился, упав с горы. Обстоятельства гибели запутаны, не исключено убийство, а главной подозреваемой становится вдова умершего, китаянка Со Рэ. По ходу расследования Хэчжун все сильнее сближается с ней и теряет объективность, что заставляет его отойти от расследования.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Мелодрама, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Пак
Чхан-ук
- ПХАктёр
Пак
Хэ-иль
- ТВАктриса
Тан
Вэй
- ЛДАктриса
Ли
Джон-хён
- ПЁАктёр
Пак
Ён-у
- КГАктёр
Ко
Гён-пхё
- КЩАктриса
Ким
Щин-ён
- ЧЁАктриса
Чон
Ён-сук
- ЮСАктёр
Ю
Сын-мок
- ПЧАктёр
Пак
Чон-мин
- СХАктёр
Со
Хён-у
- ЧССценарист
Чон
Со-гён
- Сценарист
Пак
Чхан-ук
- Продюсер
Пак
Чхан-ук
- МЛПродюсер
Мики
Ли
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- РСХудожница
Рю
Сон-хи
- КЧХудожница
Квак
Чон-э
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук