Ненависть (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Париж, середина 1990-х. После беспорядков, спровоцированных полицейским произволом в отношении арабского подростка Абделя, в бедных кварталах, вдали от туристических маршрутов, еврейский юноша находит потерянный полицейским револьвер. С двумя приятелями — чернокожим боксёром и молодым арабом �— он решает жестоко отомстить. Ненависть порождает ненависть.



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