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Ненависть

Ненависть (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

7.91995, La haine
Драмы, Боевики93 мин18+

О фильме

Париж, середина 1990-х. После беспорядков, спровоцированных полицейским произволом в отношении арабского подростка Абделя, в бедных кварталах, вдали от туристических маршрутов, еврейский юноша находит потерянный полицейским револьвер. С двумя приятелями — чернокожим боксёром и молодым арабом — он решает жестоко отомстить. Ненависть порождает ненависть.

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Страна
Франция
Жанр
Боевики, Драмы
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ненависть»