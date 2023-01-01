Ненависть (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно
7.91995, La haine
Драмы, Боевики93 мин18+
О фильме
Париж, середина 1990-х. После беспорядков, спровоцированных полицейским произволом в отношении арабского подростка Абделя, в бедных кварталах, вдали от туристических маршрутов, еврейский юноша находит потерянный полицейским револьвер. С двумя приятелями — чернокожим боксёром и молодым арабом �— он решает жестоко отомстить. Ненависть порождает ненависть.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Матьё
Кассовиц
- Актёр
Венсан
Кассель
- ЮКАктёр
Юбер
Кунде
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- АААктёр
Абдель
Ахмед Гили
- МДАктёр
Марк
Дюре
- ФЛАктёр
Франсуа
Леванталь
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- ЖМАктриса
Жюли
Модюш
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- Актёр
Эдуард
Монтут
- Сценарист
Матьё
Кассовиц
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- АЛПродюсер
Аделин
Лекалье
- АРПродюсер
Ален
Рокка
- ЖСПродюсер
Жиль
Сакуто
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- Монтажёр
Матьё
Кассовиц
- ПАОператор
Пьер
Аим
- АКомпозитор
Асасен