Пианистка (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
6.62001, La Pianiste
Драмы125 мин18+
Сюжет
Пианистка Эрика живет с властной матерью, которая воспитала ее зависимой и невротичной. От нее и от всех Эрика скрывает жуткий интимный секрет.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МХРежиссёр
Михаэль
Ханеке
- Актриса
Изабел�ь
Юппер
- АЖАктриса
Анни
Жирардо
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- СЛАктриса
Сюзанна
Лотар
- УЗАктёр
Удо
Замель
- АСАктриса
Анна
Сигалевич
- ККАктриса
Корнелия
Конгден
- ТВАктёр
Томас
Вайнхаппель
- ГФАктёр
Георг
Фридрих
- ФХАктёр
Филипп
Хайсс
- МХСценарист
Михаэль
Ханеке
- ЭЕСценарист
Эльфрида
Елинек
- ФХПродюсер
Файт
Хайдушка
- ИКПродюсер
Ивонн
Кренн
- КГПродюсер
Кристин
Гозлан
- МКПродюсер
Михаэль
Кац
- НММонтажёр
Надин
Мьюз
- МВМонтажёр
Моника
Вилли
- КБОператор
Кристиан
Бергер