Пианистка
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Пианистка

Пианистка (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

6.62001, La Pianiste
Драмы125 мин18+

Сюжет

Пианистка Эрика живет с властной матерью, которая воспитала ее зависимой и невротичной. От нее и от всех Эрика скрывает жуткий интимный секрет.

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Информация

Страна
Австрия, Франция, Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пианистка»

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