Пианистка (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пианистка Эрика живет с властной матерью, которая воспитала ее зависимой и невротичной. От нее и от всех Эрика скрывает жуткий интимный секрет.



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