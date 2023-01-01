1987, Богатырская каша
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+
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Богатырская каша (фильм, 1987) смотреть онлайн
О фильме
Митя совершенно не любил кашу, но когда он пришел к своим друзьям, то с удивлением увидел, что они едят ее с удовольствием. В гостях он услышал два удивительных рассказа о том, как каша помогла его друзьям в определенных ситуациях.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Мазаев
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ТШАктриса
Татьяна
Шатилова
- ЕКАктриса
Екатерина
Краснобаева
- МШСценарист
Михаил
Шелехов
- ОХПродюсер
О.
Хрулева
- РКПродюсер
Роман
Качанов
- АГХудожник
Александр
Гурьев
- ОВМонтажёр
Ольга
Василенко
- КРОператор
Кабул
Расулов