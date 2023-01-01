Богатырская каша
Wink
Детям
Богатырская каша
1987, Богатырская каша
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+

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Богатырская каша (фильм, 1987) смотреть онлайн

О фильме

Митя совершенно не любил кашу, но когда он пришел к своим друзьям, то с удивлением увидел, что они едят ее с удовольствием. В гостях он услышал два удивительных рассказа о том, как каша помогла его друзьям в определенных ситуациях.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb