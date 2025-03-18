Кому повем печаль мою (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм о печальной судьбе маленького мальчика, у которого нет ни матери, ни отца, один дедушка. Раньше он жил с дедом в деревне, а когда стало совсем худо, отдал его дед служить в дом к богатому москвичу. А там господа не смотрят, что он еще совсем мал, нагружают его непосильной работой, да еще кушать не дают, ругают и бьют. Часто его посылают за водкой, где он насмотрится на городскую жизнь, на разных людей, на большие дома, красивых лошадей и на людское безразличие и жестокость. Однажды, не выдержав тягот своей жизни, он написал дедушке письмо, чтобы забрал его оттуда, а то умрет, а на конверте написал: «На деревню, дедушке».

