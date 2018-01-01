Wink
Кому повем печаль мою
Актёры и съёмочная группа фильма «Кому повем печаль мою»

Режиссёры

Наталья Орлова

Режиссёр

Актёры

Юрий Андреев

Актёр
Нина Русланова

Актриса
Ярослав Есиновский

Актёр
Николай Граббе

Актёр

Художники

Наталья Орлова

Художница

Монтажёры

Наталия Степанцева

Монтажёр

Операторы

Александр Чеховский

Оператор

Композиторы

Вячеслав Артемов

Композитор