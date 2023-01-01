Биография

Наталья Орлова — российский режиссер-мультипликатор, сценарист и художник, автор культовых анимационных фильмов. Среди ее наград — Государственная премия СССР за фильм «Тайна третьей планеты», премия «Ника» за фильм «Каштанка» и звание Заслуженного деятеля искусств РФ. Родилась в Кишиневе 12 мая 1948 года. Получила художественное образование в Московской средней художественной школе при институте им. В. И. Сурикова, позже окончила ВГИК, а затем — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Свою профессиональную деятельность начала на киностудии «Союзмультфильм», где с 1973 по 1992 год работала художником-постановщиком. Среди ее ранних работ выделяется участие в фильме «Тайна третьей планеты», который стал знаковым в истории отечественной анимации. В 1985 году Орлова впервые выступила в роли режиссера, постепенно расширяя свои навыки и применяя новаторские техники. В начале 90-х Наталья Орлова приняла участие в проекте BBC и студии «Кристмас Филмз» под названием «Шекспир: Великие комедии и трагедии», где работала над экранизацией классических пьес «Гамлет» и «Ричард III». В 1999 году Орлова выпустила собственный фильм «Моби Дик», созданный в технике живописи по стеклу, за который получила диплом на фестивале ОРФАК в Тарусе. Наталья Орлова также занималась художественным руководством анимационной студии «Анимос» с 2000 года, где продолжала исследовать новые методы в анимации. В ее фильмографии значатся анимационные ленты «Каштанка», получившая премию «Ника» за лучший анимационный фильм, и «Три сестры, которые упали в гору».