Остров (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Советский анимационный фильм «Остров» — короткометражная притча о человеке и обществе.



Главный герой мультфильма — человек, оказавшийся на крошечном островке посреди бескрайнего моря. Этот клочок земли — символ замкнутого мира, в котором каждый из нас пытается выжить. На горизонте время от времени появляются корабли, мимо пролетают самолеты, но вместо долгожданного спасения героя ждет новое разочарование. Люди просто проходят мимо, будто не замечая чужой беды и не желая протянуть руку помощи.



С помощью простейших графических форм режиссер Федор Хитрук создал удивительно глубокую историю. Мультфильм «Остров» говорит о вечных темах — отчуждении, непонимании и равнодушии — причем делает это, не используя ни единого слова. Картина будет одинаково интересна как детям, так и взрослым: одни увидят в ней историю о выживании, другие — метафору человеческого одиночества в обществе.

