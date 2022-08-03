Переменка № 5 (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.71986, Переменка № 5
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин18+
О фильме
Мультфильм состоит из трех минимультиков: «Не поделили», о двух школьниках, которые так делили книгу, что порвали. «Сила слова», о школьнике, который что-то учил, но смешал все в такую «кашу». «Холодно, холодно, холодно», о мальчике, который спрятал свой дневник, а родители везде его искали.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время9 мин / 00:09
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