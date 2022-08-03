Переменка № 5 (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм состоит из трех минимультиков: «Не поделили», о двух школьниках, которые так делили книгу, что порвали. «Сила слова», о школьнике, который что-то учил, но смешал все в такую «кашу». «Холодно, холодно, холодно», о мальчике, который спрятал свой дневник, а родители везде его искали.

