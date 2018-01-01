Wink
Детям
Переменка № 5
Актёры и съёмочная группа фильма «Переменка № 5»

Актёры и съёмочная группа фильма «Переменка № 5»

Режиссёры

Мария Рудаченко

Мария Рудаченко

Режиссёр
Александр Мазаев

Александр Мазаев

Режиссёр

Сценаристы

Марина Вишневецкая

Марина Вишневецкая

Сценарист

Продюсеры

Лилиана Монахова

Лилиана Монахова

Продюсер

Монтажёры

Галина Смирнова

Галина Смирнова

Монтажёр
Наталия Степанцева

Наталия Степанцева

Монтажёр
Изабелла Герасимова

Изабелла Герасимова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор
Александр Чеховский

Александр Чеховский

Оператор
Кабул Расулов

Кабул Расулов

Оператор