Когда песок взойдет...
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Когда песок взойдет...

Когда песок взойдет... (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Когда песок взойдет...
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин12+

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О фильме

Мультипликационный фильм приоткрывает завесу над миром древнеславянской мифологии. Это традиционная история борьбы добра и зла, воплощенных в образах семьи и ее разрушителя — Волкодлака.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb