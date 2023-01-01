Когда песок взойдет... (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Когда песок взойдет...
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин12+
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О фильме
Мультипликационный фильм приоткрывает завесу над миром древнеславянской мифологии. Это традиционная история борьбы добра и зла, воплощенных в образах семьи и ее разрушителя — Волкодлака.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb