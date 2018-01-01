Wink
Детям
Когда песок взойдет...
Актёры и съёмочная группа фильма «Когда песок взойдет...»

Режиссёры

Галина Баринова

Режиссёр

Актёры

Ю. Моисеев

Актёр
В. Попов

Актёр

Сценаристы

Анатолий Петров

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Монтажёры

Елена Белявская

Монтажёр
Андрей Вяткин

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор