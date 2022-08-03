Тайна железной двери (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Тайна железной двери
9.11971, Тайна железной двери
Фантастика, Приключения68 мин0+

О фильме

Однажды четвероклассник Толя Рыжков нашeл волшебные спички, исполняющие любое желание. И началась у Толи вольготная жизнь! Вместе с другом он оказался на волшебном острове. Но вскоре ребята поняли, что возвращаться им придeтся самостоятельно.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

