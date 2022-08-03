Тайна железной двери (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
9.11971, Тайна железной двери
Фантастика, Приключения68 мин0+
О фильме
Однажды четвероклассник Толя Рыжков нашeл волшебные спички, исполняющие любое желание. И началась у Толи вольготная жизнь! Вместе с другом он оказался на волшебном острове. Но вскоре ребята поняли, что возвращаться им придeтся самостоятельно.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МЮРежиссёр
Михаил
Юзовский
- ЭМАктёр
Эвальдас
Микалюнас
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- СЕАктёр
Сергей
Евсюнин
- МЮАктёр
Мичислав
Юзовский
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актёр
Олег
Табаков
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- ЮУАктёр
Юрий
Успенский
- ВФАктёр
Валерий
Фоменков
- АГАктёр
Алексей
Горизонтов
- ЮТСценарист
Юрий
Томин
- АКПродюсер
Александр
Казачков
- ЛБХудожница
Людмила
Безсмертнова
- МТХудожница
Марина
Томашевская
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- ВГКомпозитор
Вадим
Гамалия