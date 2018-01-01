Wink
Детям
Тайна железной двери
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна железной двери»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна железной двери»

Режиссёры

Михаил Юзовский

Михаил Юзовский

Режиссёр

Актёры

Эвальдас Микалюнас

Эвальдас Микалюнас

АктёрТолик Рыжков
Андрей Харыбин

Андрей Харыбин

АктёрМишка Павлов
Сергей Евсюнин

Сергей Евсюнин

Актёрволшебник
Мичислав Юзовский

Мичислав Юзовский

АктёрМитька
Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих

Актрисамама Толика
Олег Табаков

Олег Табаков

Актёрпапа Толика
Савелий Крамаров

Савелий Крамаров

АктёрЗайцев
Юрий Успенский

Юрий Успенский

Актёрробот
Валерий Фоменков

Валерий Фоменков

Актёркамео
Алексей Горизонтов

Алексей Горизонтов

Актёр

Сценаристы

Юрий Томин

Юрий Томин

Сценарист

Продюсеры

Александр Казачков

Александр Казачков

Продюсер

Художники

Людмила Безсмертнова

Людмила Безсмертнова

Художница
Марина Томашевская

Марина Томашевская

Художница

Монтажёры

Янина Боголепова

Янина Боголепова

Монтажёр

Композиторы

Вадим Гамалия

Вадим Гамалия

Композитор