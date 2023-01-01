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Фильмы
Мужской разговор
Актёры и съёмочная группа фильма «Мужской разговор»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужской разговор»

Режиссёры

Игорь Шатров

Игорь Шатров

Режиссёр

Актёры

Николай Яхонтов

Николай Яхонтов

АктёрСаша Ларионов
Александр Кавалеров

Александр Кавалеров

АктёрЮра Пантюхин
Василий Шукшин

Василий Шукшин

АктёрНиколай Николаевич Ларионов
Нинель Мышкова

Нинель Мышкова

АктрисаИрина Сергеевна Ларионова
Алевтина Румянцева

Алевтина Румянцева

АктрисаЕлена Петровна Пантюхина
Леонид Куравлёв

Леонид Куравлёв

АктёрАлексей
Софья Павлова

Софья Павлова

АктрисаМария Ивановна
Оксана Левинсон

Оксана Левинсон

АктрисаЕлена Зиновьевна
Владимир Этуш

Владимир Этуш

Актёрдядя Юра
Павел Боголюбов

Павел Боголюбов

АктёрВалечка Панкрушин

Продюсеры

Яков Сапожников

Яков Сапожников

Продюсер

Монтажёры

Галина Шатрова

Галина Шатрова

Монтажёр

Операторы

Владимир Архангельский

Владимир Архангельский

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Ян Френкель

Композитор