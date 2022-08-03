Живет такой парень
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Живет такой парень

Живет такой парень (фильм, 1964) смотреть онлайн

9.51964, Живет такой парень
Мелодрама, Комедия94 мин12+

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О фильме

На Алтае, на Чуйском тракте работает шофeром Пашка Колокольников – фантазeр и любитель приударить за девушками. Он встречается и расстаeтся с разными людьми, стремится достичь идеала и найти свою любовь. Из-за чрезмерного усердия в этих вопросах Пашка часто выглядит глупо, но его доброта всегда помогает ему справиться с ситуацией и сделать жизнь окружающих немного светлее. Но однажды случается действительно серьeзная неприятность, в которой могут погибнуть люди. Осмелится ли Пашка на подвиг?

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Живет такой парень»