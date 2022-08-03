Живет такой парень (фильм, 1964) смотреть онлайн
9.51964, Живет такой парень
Мелодрама, Комедия94 мин12+
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О фильме
На Алтае, на Чуйском тракте работает шофeром Пашка Колокольников – фантазeр и любитель приударить за девушками. Он встречается и расстаeтся с разными людьми, стремится достичь идеала и найти свою любовь. Из-за чрезмерного усердия в этих вопросах Пашка часто выглядит глупо, но его доброта всегда помогает ему справиться с ситуацией и сделать жизнь окружающих немного светлее. Но однажды случается действительно серьeзная неприятность, в которой могут погибнуть люди. Осмелится ли Пашка на подвиг?
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ВШРежиссёр
Василий
Шукшин
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ЛЧАктриса
Лидия
Чащина
- ЛБАктриса
Лариса
Буркова
- РГАктриса
Ренита
Григорьева
- НСАктриса
Нина
Сазонова
- АЗАктриса
Анастасия
Зуева
- БААктриса
Белла
Ахмадулина
- ББАктёр
Борис
Балакин
- РНАктёр
Родион
Нахапетов
- ВФАктёр
Виктор
Филиппов
- ВШСценарист
Василий
Шукшин
- БКПродюсер
Борис
Краковский
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов