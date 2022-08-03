Егорка (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
9.11984, Егорка
Комедия, Приключения66 мин6+
О фильме
У медвежонка по кличке Егорка непростая судьба. Морские военные спасли его от бури и приютили на своем корабле, сделав чем-то вроде талисмана. Медвежонок даже помог людям поймать опасного шпиона, но жизнь на корабле не для него – Егорку ранят, и теперь моряки размышляют, что же с ним делать. Боцман предлагает отдать его в зоопарк, но остальная команда решает вернуть его в родной лес.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АЯРежиссёр
Александр
Яновский
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ГВАктёр
Геннадий
Воронин
- АВАктёр
Алексей
Весёлкин
- АКАктёр
Андрей
Костякин
- ИСАктёр
Игорь
Савкин
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- АИАктёр
Анатолий
Иванов
- БГАктёр
Борис
Гитин
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Игорь
Бочкин
- ВЕСценарист
Всеволод
Егоров
- МРОператор
Михаил
Роговой
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов