Егорка (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

У медвежонка по кличке Егорка непростая судьба. Морские военные спасли его от бури и приютили на своем корабле, сделав чем-то вроде талисмана. Медвежонок даже помог людям поймать опасного шпиона, но жизнь на корабле не для него – Егорку ранят, и теперь моряки размышляют, что же с ним делать. Боцман предлагает отдать его в зоопарк, но остальная команда решает вернуть его в родной лес.

