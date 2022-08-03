Егорка (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Егорка
У медвежонка по кличке Егорка непростая судьба. Морские военные спасли его от бури и приютили на своем корабле, сделав чем-то вроде талисмана. Медвежонок даже помог людям поймать опасного шпиона, но жизнь на корабле не для него – Егорку ранят, и теперь моряки размышляют, что же с ним делать. Боцман предлагает отдать его в зоопарк, но остальная команда решает вернуть его в родной лес.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb