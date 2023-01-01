Алексей Весёлкин

Биография

Алексей Веселкин – российский актер кино и театра, шоумен, телеведущий. Также известен как театральный режиссер. Родился в Москве 21 ноября 1961 года. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ. Вырос будущий актер в творческой семье, первый фильм с Алексеем Веселкиным, лента «Поле перейти», вышел на экраны еще когда он учился в школе. Получив среднее образование, подал документы в Щукинское училище, куда успешно поступил с первого раза. Выпустившись, получил работу в РАМТ, на сцене которого впоследствии сыграл десятки ролей. Также в советские годы активно занимался танцами и был известным исполнителем брейк-данса. Позже успешно построил карьеру телеведущего, в послужном списке Веселкина такие телепередачи, как «Опять 25», «Программа П», «Хочу все знать», «Будильник». Актер женат, супруга – актриса Татьяна Веселкина. У пары двое взрослых детей, несколько лет назад родилась первая внучка. Еще в советские годы Веселкин снялся в таких известных картинах, как «Два гусара», «Нужные люди», «Женщина для всех». После распада СССР последовали годы затишья в кинокарьере, посвященные другим сферам деятельности. С исчезновением кризиса в киноиндустрии и возросшим количеством российских проектов вернулся к экранным ролям и Алексей Веселкин. Современному зрителю он знаком по таким фильмам и телесериалам, как «Бедная Настя», «Не родись красивой», «День дурака». Кроме того, продолжает играть в спектаклях и является востребованным театральным актером. В качестве режиссера поставил на театральной сцене два детских спектакля.