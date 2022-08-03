Вера, надежда, любовь
Wink
Фильмы
Вера, надежда, любовь

Вера, надежда, любовь (фильм, 1984) смотреть онлайн

8.51984, Вера, надежда, любовь
Приключения88 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

События происходят в годы гражданской войны. Красный командир (он же — и сельский учитель) отправляет юного поэта Ваню в московскую редакцию журнала «Революция и поэзия». Сопровождает Ваню в долгом, полном событий пути, бывалый солдат Сорокин...

Страна
СССР
Жанр
Приключения
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вера, надежда, любовь»