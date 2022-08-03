Вера, надежда, любовь (фильм, 1984) смотреть онлайн
8.51984, Вера, надежда, любовь
Приключения88 мин12+
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О фильме
События происходят в годы гражданской войны. Красный командир (он же — и сельский учитель) отправляет юного поэта Ваню в московскую редакцию журнала «Революция и поэзия». Сопровождает Ваню в долгом, полном событий пути, бывалый солдат Сорокин...
СтранаСССР
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Грамматиков
- Актёр
Владимир
Стеклов
- СБАктёр
Сергей
Бобровский
- Актриса
Марина
Левтова
- Актёр
Александр
Филиппенко
- ЛБАктёр
Леонид
Белозорович
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- Актриса
Наталья
Хорохорина
- АКАктёр
Андрей
Калашников
- ЮЗАктёр
Юрий
Заборовский
- АВАктёр
Алексей
Весёлкин
- ВЗСценарист
Валерий
Залотуха
- НЕСценарист
Николай
Ершов
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- ААОператор
Александр
Антипенко
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников