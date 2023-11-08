Я, Франциск Скорина... (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
8.21969, Я, Франциск Скорина...
Исторический, Биография96 мин18+
О фильме
Фильм о белорусском издателе и просветителе Франциске (Георгии) Скорине, жившем в первой половине XVI века, основателе первой белорусской типографии в Вильнюсе, авторе фундаментальных исследований в области лингвистики.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Биография
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- БСРежиссёр
Борис
Степанов
- Актёр
Олег
Янковский
- ГВАктриса
Гунта
Виркава
- БГАктёр
Борис
Гитин
- ЯГАктёр
Янис
Грантиньш
- ВЗАктёр
Владимир
Золотухин
- ГКАктёр
Гедиминас
Карка
- ТМАктриса
Тамара
Муженко
- АПАктёр
Арнольд
Помазан
- ССАктриса
Стефания
Станюта
- ЗСАктёр
Здислав
Стомма
- НССценарист
Николай
Садкович
- ВППродюсер
Виктор
Поршнев
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- ВНОператор
Виталий
Николаев
- ВЧКомпозитор
Владимир
Чередниченко