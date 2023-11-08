Я, Франциск Скорина...
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Я, Франциск Скорина...

Я, Франциск Скорина... (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

8.21969, Я, Франциск Скорина...
Исторический, Биография96 мин18+

О фильме

Фильм о белорусском издателе и просветителе Франциске (Георгии) Скорине, жившем в первой половине XVI века, основателе первой белорусской типографии в Вильнюсе, авторе фундаментальных исследований в области лингвистики.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Биография
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я, Франциск Скорина...»