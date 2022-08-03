Серебряное ревю (фильм, 1982) смотреть онлайн
8.81982, Серебряное ревю
Мюзикл, Мелодрама65 мин18+
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О фильме
Фантазерка и мечтательница Лена, солистка балета на льду, мечтает поставить сказочный волшебный спектакль. Однажды героиня знакомится с Юрой, таким же мечтателем, как и она сама, и, не назвав своего имени, оставляет ему свой телефон…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Гориккер
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- ОБАктриса
Ольга
Битюкова
- ИХАктёр
Игорь
Христенко
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- НТАктриса
Нонна
Терентьева
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- АКАктёр
Анатолий
Кацынский
- ТКАктриса
Татьяна
Катковская
- ВГСценарист
Владимир
Гориккер
- ЛРОператор
Лев
Рогозин
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов