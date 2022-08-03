Серебряное ревю
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Серебряное ревю

Серебряное ревю (фильм, 1982) смотреть онлайн

8.81982, Серебряное ревю
Мюзикл, Мелодрама65 мин18+

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О фильме

Фантазерка и мечтательница Лена, солистка балета на льду, мечтает поставить сказочный волшебный спектакль. Однажды героиня знакомится с Юрой, таким же мечтателем, как и она сама, и, не назвав своего имени, оставляет ему свой телефон…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb