Фантазерка и мечтательница Лена, солистка балета на льду, мечтает поставить сказочный волшебный спектакль. Однажды героиня знакомится с Юрой, таким же мечтателем, как и она сама, и, не назвав своего имени, оставляет ему свой телефон…

