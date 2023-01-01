Финист — Ясный сокол (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В стародавние времена жил на Руси пахарь, звали его Финист. Был он могучий богатырь, защищал отчизну от чужеземных захватчиков. Но однажды хитроумный прихвостень заморского царя заманил его в подземелье и заколдовал! Превратился богатырь в страшное чудище. А расколдовать его может только красна девица… Если она полюбит его в таком облике, он снова станет прежним Соколом! И тогда злым силам уж точно несдобровать!



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