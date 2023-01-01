Финист — Ясный сокол (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
9.41975, Финист — Ясный сокол
Мюзикл, Семейные74 мин12+
Сюжет
В стародавние времена жил на Руси пахарь, звали его Финист. Был он могучий богатырь, защищал отчизну от чужеземных захватчиков. Но однажды хитроумный прихвостень заморского царя заманил его в подземелье и заколдовал! Превратился богатырь в страшное чудище. А расколдовать его может только красна девица… Если она полюбит его в таком облике, он снова станет прежним Соколом! И тогда злым силам уж точно несдобровать!
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ГВРежиссёр
Геннадий
Васильев
- ВВАктёр
Вячеслав
Воскресенский
- СОАктриса
Светлана
Орлова
- Актёр
Михаил
Кононов
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- Актриса
Людмила
Хитяева
- Актёр
Георгий
Вицин
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- ГБАктриса
Гликерия
Богданова-Чеснокова
- АСАктриса
Анна
Строганова
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ЛПСценарист
Лев
Потемкин
- АРСценарист
Александр
Роу
- РКПродюсер
Роман
Конбрандт
- ССХудожник
Сергей
Серебренников
- ЮМОператор
Юрий
Малиновский
- ВООператор
Владимир
Окунев
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский