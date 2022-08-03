Солдат Иван Бровкин (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
9.51955, Солдат Иван Бровкин
Мюзикл, Приключения87 мин6+
О фильме
Деревенский паренек Иван Бровкин считался «непутевым», потому председатель колхоза старался держать от него подальше свою дочь Любашу. Захар Силыч попробовал сделать из Ивана шофера. Но Иван подвел своего наставника, утопив в речке колхозный грузовик. Лишь заступничество матери за сына и… повестка в армию помогли избежать серьезных последствий.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Мюзикл, Приключения
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИЛРежиссёр
Иван
Лукинский
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- СБАктёр
Сергей
Блинников
- АКАктриса
Анна
Коломийцева
- ДСАктриса
Дая
Смирнова
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ВОАктриса
Вера
Орлова
- БТАктёр
Борис
Толмазов
- ПСАктёр
Петр
Савин
- ГМСценарист
Георгий
Мдивани
- ВБПродюсер
Владимир
Беренштейн
- ЛБХудожница
Людмила
Блатова
- ИЗХудожница
Ирина
Захарова
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург