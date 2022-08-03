Солдат Иван Бровкин (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

Солдат Иван Бровкин
О фильме

Деревенский паренек Иван Бровкин считался «непутевым», потому председатель колхоза старался держать от него подальше свою дочь Любашу. Захар Силыч попробовал сделать из Ивана шофера. Но Иван подвел своего наставника, утопив в речке колхозный грузовик. Лишь заступничество матери за сына и… повестка в армию помогли избежать серьезных последствий.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Приключения
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

