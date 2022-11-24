Сын за отца (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Сын за отца
Московский преуспевающий врач, имеющий собственную клинику, приезжает к отцу в Минск. Отец его был когда-то одним из ведущих врачей города, а теперь оказался ненужным и забытым. Сын помогает ему начать новое дело. Но выясняется, что злейший враг отца — его самая надежная подруга.

Страна
Россия, Беларусь
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

