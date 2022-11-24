Сын за отца (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно
9.01995, Сын за отца
Драма79 мин18+
О фильме
Московский преуспевающий врач, имеющий собственную клинику, приезжает к отцу в Минск. Отец его был когда-то одним из ведущих врачей города, а теперь оказался ненужным и забытым. Сын помогает ему начать новое дело. Но выясняется, что злейший враг отца — его самая надежная подруга.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Николай
Ерёменко мл.
- МКРежиссёр
Маргарита
Касымова
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- Актриса
Вера
Алентова
- Актёр
Алексей
Булдаков
- АДАктёр
Андрей
Дударенко
- ИФАктриса
Ирина
Феофанова
- ВФАктёр
Валерий
Филатов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- АГАктёр
Анатолий
Гурьев
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- МКСценарист
Маргарита
Касымова
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- НГХудожница
Нина
Гурло
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- ЮЕОператор
Юрий
Елхов
- АПКомпозитор
Александра
Пахмутова