Сын за отца (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Московский преуспевающий врач, имеющий собственную клинику, приезжает к отцу в Минск. Отец его был когда-то одним из ведущих врачей города, а теперь оказался ненужным и забытым. Сын помогает ему начать новое дело. Но выясняется, что злейший враг отца — его самая надежная подруга.

