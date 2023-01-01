Эта тревожная зима (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
8.01975, Эта тревожная зима
Семейные, Советские72 мин0+
Сюжет
Коля Филатов попадает с тяжелым заболеванием в санаторий, где ему предстоит неподвижно пролежать долгие месяцы. Коля берет себя в руки и не скисает. В палате много веселья и в дружном коллективе каждый день происходит непредсказуемое событие. Но мужества мальчику хватает не надолго. Почувствовав себя лучше, герой бежит из санатория...
Эта тревожная зима смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ИНРежиссёр
Игорь
Николаев
- СКАктёр
Саша
Копов
- ЭМАктёр
Эдуард
Марцевич
- ЕКАктриса
Елена
Костерева
- СЧАктёр
Сурен
Чахоян
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- СНАктёр
Слава
Надоховский
- АСАктёр
Александр
Симакин
- НВАктриса
Наталья
Воробьёва
- АКАктёр
Александр
Карнаушкин
- ЮЦАктриса
Юлия
Цоглин
- ВССценарист
Валентина
Спирина
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- АНКомпозитор
Алексей
Николаев