Эта тревожная зима (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Коля Филатов попадает с тяжелым заболеванием в санаторий, где ему предстоит неподвижно пролежать долгие месяцы. Коля берет себя в руки и не скисает. В палате много веселья и в дружном коллективе каждый день происходит непредсказуемое событие. Но мужества мальчику хватает не надолго. Почувствовав себя лучше, герой бежит из санатория...



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