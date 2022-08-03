Вкус халвы (фильм, 1975) смотреть онлайн

У великого эмира Бухары затяжная депрессия – он утратил радость жизни с тех пор, как перестал чувствовать вкус любимой халвы. Тем временем у бедного гончара Шир-Мамеда после долгих лет попыток и молитв наконец-то рождается сын, причем самым удивительным образом: мальчик материализуется из глиняного кувшина. Чудесному ребенку дают имя Насреддин, и с годами у него проявляется уникальная способность рассмешить кого угодно. Может быть, ему удастся вытащить из уныния даже великого эмира?

