Вкус халвы (фильм, 1975) смотреть онлайн
7.91975, Вкус халвы
Мюзикл, Комедия66 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
У великого эмира Бухары затяжная депрессия – он утратил радость жизни с тех пор, как перестал чувствовать вкус любимой халвы. Тем временем у бедного гончара Шир-Мамеда после долгих лет попыток и молитв наконец-то рождается сын, причем самым удивительным образом: мальчик материализуется из глиняного кувшина. Чудесному ребенку дают имя Насреддин, и с годами у него проявляется уникальная способность рассмешить кого угодно. Может быть, ему удастся вытащить из уныния даже великого эмира?
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Приключения
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ПАРежиссёр
Павел
Арсенов
- РМАктёр
Рифат
Мусин
- НРАктёр
Наби
Рахимов
- МКАктриса
Мушарафа
Касымова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- ЛЧАктриса
Ляля
Черная
- УСАктёр
Усман
Салимов
- ГЛАктёр
Григорий
Лямпе
- ТРАктёр
Туган
Режаметов
- ВВСценарист
Виктор
Виткович
- АКПродюсер
Александр
Казачков
- РЦМонтажёр
Римма
Цегельницкая
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов