Вкус халвы
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Вкус халвы

Вкус халвы (фильм, 1975) смотреть онлайн

7.91975, Вкус халвы
Мюзикл, Комедия66 мин12+

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О фильме

У великого эмира Бухары затяжная депрессия – он утратил радость жизни с тех пор, как перестал чувствовать вкус любимой халвы. Тем временем у бедного гончара Шир-Мамеда после долгих лет попыток и молитв наконец-то рождается сын, причем самым удивительным образом: мальчик материализуется из глиняного кувшина. Чудесному ребенку дают имя Насреддин, и с годами у него проявляется уникальная способность рассмешить кого угодно. Может быть, ему удастся вытащить из уныния даже великого эмира?

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Приключения
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb