Мушарафа Касымова
Карьера
Актриса
Дата рождения
19 декабря 1918 г. (100 лет)
Дата смерти
2 апреля 2019 г.

Фильмография

