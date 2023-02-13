Три дня Виктора Чернышова
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Три дня Виктора Чернышова

Три дня Виктора Чернышова (фильм, 1967) смотреть онлайн

8.21967, Три дня Виктора Чернышова
Драма97 мин18+

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О фильме

60-е годы. Окончив десятилетку, Виктор Чернышев, теперь городской житель, не стал утруждать себя продолжением образования и пошел на завод токарем. Он считал вполне нормальным, что ребята с упоением слушали россказни его ровесника Коли, тунеядца, хваставшего победами над женщинами, участвовали в его сомнительных забавах. Лишь один из них, Петр — настоящий труженик, врач, пытался вразумить Колю и остальных.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb