Три дня Виктора Чернышова (фильм, 1967) смотреть онлайн

60-е годы. Окончив десятилетку, Виктор Чернышев, теперь городской житель, не стал утруждать себя продолжением образования и пошел на завод токарем. Он считал вполне нормальным, что ребята с упоением слушали россказни его ровесника Коли, тунеядца, хваставшего победами над женщинами, участвовали в его сомнительных забавах. Лишь один из них, Петр — настоящий труженик, врач, пытался вразумить Колю и остальных.

