Три дня Виктора Чернышова (фильм, 1967) смотреть онлайн
8.21967, Три дня Виктора Чернышова
Драма97 мин18+
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О фильме
60-е годы. Окончив десятилетку, Виктор Чернышев, теперь городской житель, не стал утруждать себя продолжением образования и пошел на завод токарем. Он считал вполне нормальным, что ребята с упоением слушали россказни его ровесника Коли, тунеядца, хваставшего победами над женщинами, участвовали в его сомнительных забавах. Лишь один из них, Петр — настоящий труженик, врач, пытался вразумить Колю и остальных.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МОРежиссёр
Марк
Осепьян
- ГКАктёр
Геннадий
Корольков
- АААктриса
Арина
Алейникова
- ВБАктёр
Валерий
Беляков
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- ДЧАктёр
Дмитрий
Чуковский
- Актриса
Валентина
Владимирова
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- Актриса
Валентина
Теличкина
- ОГАктриса
Ольга
Гобзева
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- МЯОператор
Михаил
Якович
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников