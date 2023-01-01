Подарок черного колдуна (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Василисе на свадьбу злой колдун подарил платье, с помощью которого можно исполнить одно желание. Позже она видит, как ее жених Иван веселится с другими девушками, и в сердцах желает, чтобы он ни на одну из них больше не взглянул. Иван слепнет, и теперь Василисе нужно найти живую воду, чтобы верну�ть ему зрение. Для этого ей предстоит выполнить пройти три испытания.



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