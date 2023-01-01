Подарок черного колдуна
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Подарок черного колдуна

Подарок черного колдуна (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.61978, Подарок черного колдуна
Фэнтези, Приключения59 мин0+

Сюжет

Василисе на свадьбу злой колдун подарил платье, с помощью которого можно исполнить одно желание. Позже она видит, как ее жених Иван веселится с другими девушками, и в сердцах желает, чтобы он ни на одну из них больше не взглянул. Иван слепнет, и теперь Василисе нужно найти живую воду, чтобы вернуть ему зрение. Для этого ей предстоит выполнить пройти три испытания.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb