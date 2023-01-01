Фаэтон – сын солнца (мультфильм, 1972) смотреть онлайн

Сюжет

Научный мультфильм, вобравший в себя идеи советской космологии и событий прошлого. В мультфильме рассказывается про некую десятую планету с названием Фаэтон. Необычные феномены этой планеты пытаются растолковать используя древнегреческую мифологию.



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