Мужики!..
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Мужики!..

Мужики!.. (фильм, 1981) смотреть онлайн

9.81981, Мужики!..
Драма92 мин18+
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О фильме

Узнав о том, что умерла его бывшая невеста, шахтер Павел Зубов приезжает в родное село. У него на руках оказываются оставшиеся сиротами трое детей. Старшая дочь — его, Павла. Осознание ответственности перед нею приводит Павла к мужественному решению: он становится отцом всем троим детям.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужики!..»