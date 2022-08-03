Мужики!.. (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.81981, Мужики!..
Драма92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Узнав о том, что умерла его бывшая невеста, шахтер Павел Зубов приезжает в родное село. У него на руках оказываются оставшиеся сиротами трое детей. Старшая дочь — его, Павла. Осознание ответственности перед нею приводит Павла к мужественному решению: он становится отцом всем троим детям.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ИБРежиссёр
Искра
Бабич
- Актёр
Александр
Михайлов
- ИИАктриса
Ирина
Иванова
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ВААктриса
Вера
Альховская
- МБАктёр
Михаил
Бузылёв-Крэцо
- АПАктёр
Александр
Павлов
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- МААктриса
Мария
Андрианова
- СТАктриса
Светлана
Тормахова
- ЛВАктёр
Леонард
Варфоломеев
- ИБСценарист
Искра
Бабич
- ВМСценарист
Валентин
Михайлов
- БОПродюсер
Борис
Орешкин
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- СЗОператор
Сергей
Зайцев
- ВККомпозитор
Владимир
Комаров