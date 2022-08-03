Узнав о том, что умерла его бывшая невеста, шахтер Павел Зубов приезжает в родное село. У него на руках оказываются оставшиеся сиротами трое детей. Старшая дочь — его, Павла. Осознание ответственности перед нею приводит Павла к мужественному решению: он становится отцом всем троим детям.

