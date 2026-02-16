Дульсинея Тобосская
Дульсинея Тобосская

Дульсинея Тобосская (сериал, 1980) смотреть онлайн

1980, Дульсинея Тобосская 1 сезон
Мюзикл, Мелодрама12+
После смерти Дон-Кихота прошло семь лет. Он стал легендой. Но какова была дальнейшая судьба его верного оруженосца, а главное - Дамы его сердца, которая звалась Дульсинеей Тобосской? Создатели фильма предлагают свою версию событий, случившихся в далеком прошлом, - столь же фантастическую, сколь и реальную.

СССР
Мюзикл, Мелодрама

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb