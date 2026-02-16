Дульсинея Тобосская (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыДульсинея Тобосская1-й сезон
Дульсинея Тобосская (сериал, 1980) сезон 1
1980, Дульсинея Тобосская. Сезон 1 2 серии
Мюзикл, Мелодрама12+
После смерти Дон-Кихота прошло семь лет. Он стал легендой. Но какова была дальнейшая судьба его верного оруженосца, а главное - Дамы его сердца, которая звалась Дульсинеей Тобосской? Создатели фильма предлагают свою версию событий, случившихся в далеком прошлом, - столь же фантастическую, сколь и реальную.
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Светлана
Дружинина
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Борис
Плотников
- АНАктёр
Александр
Назаров
- Актриса
Валентина
Талызина
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- АКАктриса
Анна
Комолова
- СНАктёр
Сергей
Насибов
- ПОАктёр
Пётр
Олев
- ТБАктриса
Татьяна
Бурдовицина
- АВСценарист
Александр
Володин
- АМОператор
Анатолий
Мукасей
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков