7.61995, Время печали еще не пришло
Драмы93 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Время печали еще не пришло (фильм, 1995) смотреть онлайн
Сюжет
В поселке, где живут русский, немец, татарин, цыган и еврей, однажды появляется неизвестный, называющий себя Землемером. После его появления с героями начинают происходить невероятные вещи... Пути герое�в расходятся, но спустя некоторое время, в канун наступления эпохи Водолея, они вновь собираются в заветном месте…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb