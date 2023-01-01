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Кино про Алексеева
Актёры и съёмочная группа фильма «Кино про Алексеева»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кино про Алексеева»

Режиссёры

Михаил Сегал

Михаил Сегал

Режиссёр

Актёры

Александр Збруев

Александр Збруев

АктёрАлексеев
Алексей Капитонов

Алексей Капитонов

АктёрАлексеев в юности
Татьяна Майст

Татьяна Майст

Актрисарадиоведущая
Ксения Радченко

Ксения Радченко

АктрисаЛидия Архипова
Денис Фомин

Денис Фомин

АктёрСаша Васильев
Светлана Первушина

Светлана Первушина

АктрисаЛика
Анастасия Попкова

Анастасия Попкова

АктрисаАся
Андрей Макаревич (18+, иноагент)

Андрей Макаревич (18+, иноагент)

Актёрзвезда
Дмитрий Гудочкин

Дмитрий Гудочкин

АктёрАндрей Тарковский
Иван Звягинцев

Иван Звягинцев

Актёр'Андрей Рублёв' (Солоницын)

Сценаристы

Михаил Сегал

Михаил Сегал

Сценарист

Продюсеры

Наталья Мокрицкая

Наталья Мокрицкая

Продюсер
Ульяна Савельева

Ульяна Савельева

Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Табаков

Олег Табаков

Актёр дубляжа
Никита Ефремов

Никита Ефремов

Актёр дубляжа

Художники

Анна Чистова

Анна Чистова

Художница

Монтажёры

Михаил Сегал

Михаил Сегал

Монтажёр

Операторы

Эдуард Мошкович

Эдуард Мошкович

Оператор

Композиторы

Михаил Сегал

Михаил Сегал

Композитор