Легенда № 17 (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Валерий Харламов — герой советского хоккея, и фильм «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева расскажет нам о становлении чемпиона. Как этот хоккеист стал легендой, которая не нуждается в представлении? Фильм удостоился премии «Золотой орел» целых 6 раз, а главную роль исполняет Данила Козловский.
Картина начинается с детских лет Харламова в Испании и неожиданного поворота в молодости: вместо поездки в обещанную Японию, хоккеиста отправляют играть за команду города Чебаркуль. Как Харламов выберется из этой провинциальной дыры в высшую лигу? Как дойдет до Суперсерии СССР-Канада? На его пути скандальные матчи, серьезные травмы и любовь к своему делу.
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- АЛАктёр
Александр
Лобанов
- СГАктёр
Сергей
Генкин
- Актёр
Роман
Мадянов
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- АГАктриса
Алехандра
Грепи
- Актёр
Борис
Щербаков
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- НКСценарист
Николай
Куликов
- Сценарист
Николай
Лебедев
- Продюсер
Никита
Михалков
- МБПродюсер
Мел
Борз
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- МЮХудожница
Мария
Юреско
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ИХОператор
Ирек
Хартович
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев