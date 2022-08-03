Легенда № 17 (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Валерий Харламов — герой советского хоккея, и фильм «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева расскажет нам о становлении чемпиона. Как этот хоккеист стал легендой, которая не нуждается в представлении? Фильм удостоился премии «Золотой орел» целых 6 раз, а главную роль исполняет Данила Козловский.



Картина начинается с детских лет Харламова в Испании и неожиданного поворота в молодости: вместо поездки в обещанную Японию, хоккеиста отправляют играть за команду города Чебаркуль. Как Харламов выберется из этой провинциальной дыры в высшую лигу? Как дойдет до Суперсерии СССР-Канада? На его пути скандальные матчи, серьезные травмы и любовь к своему делу.



Легенда номер 17 уже ждет вас в байопике о великом спортсмене


