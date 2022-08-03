Легенда № 17 (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Легенда № 17
Драма, 128 мин, 18+

Валерий Харламов — герой советского хоккея, и фильм «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева расскажет нам о становлении чемпиона. Как этот хоккеист стал легендой, которая не нуждается в представлении? Фильм удостоился премии «Золотой орел» целых 6 раз, а главную роль исполняет Данила Козловский.

Картина начинается с детских лет Харламова в Испании и неожиданного поворота в молодости: вместо поездки в обещанную Японию, хоккеиста отправляют играть за команду города Чебаркуль. Как Харламов выберется из этой провинциальной дыры в высшую лигу? Как дойдет до Суперсерии СССР-Канада? На его пути скандальные матчи, серьезные травмы и любовь к своему делу.

Легенда номер 17 уже ждет вас в байопике о великом спортсмене: смотреть фильм «Легенда номер 17» приглашаем на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

