Жена генерала. Серия 1
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Жена генерала
1-й сезон
1-я серия

Жена генерала (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.62011, Жена генерала. Серия 1
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодая и красивая девушка Лидия, работает в госпитале во время Второй Мировой Войны, она ухаживает за раненым Генералом и влюбляется в него. После окончания Войны, они женятся. Он работает в Министерстве Обороны СССР, они любят друг друга и всe в их жизни начинает налаживаться. Лида очень рада что у неe теперь новая семья, так как она сирота.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жена генерала»