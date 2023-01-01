Биография

Сергей Ершов — родился 17 мая 1967 года в Карпинске, но по гороскопу не Рыба. В детстве занимался волейболом, имел сильный удар, но так как бил по всему кроме мяча, был выгнан из секции. Сергей всегда любил музыку и головоломки, поэтому легко собрал женскую команду КВН из рояля. Является Художественным Руководителем Уральских Пельменей — может очень художественными словами объяснить каждому, что и как надо делать. Сценарист, автор, script-doctor, редактор, писака;— короче говоря, очень разносторонний человек и главный среди таких же. Вот этими руками составляет слова в таком порядке, что становится смешно.