Нереальная история. Сезон 2
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Нереальная история
2-й сезон

Нереальная история (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

8.02011, Нереальная история. Сезон 2 20 серий
Комедия12+

Сезоны и серии

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О сериале

Знаешь ли ты, что Иван Грозный не убивал своего сына? Что первые гаишники появились еще до крещения Руси? Что Наталья Гончарова была первой русской гламурной тусовщицей? Наконец, что iPhone изобрели в 1930-х в Советском Союзе? Скоро узнаешь!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нереальная история»