Нереальная история. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Нереальная история
1-й сезон
8-я серия

Нереальная история (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.02011, Нереальная история. Сезон 1. Серия 8
Комедия12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Знаешь ли ты, что Иван Грозный не убивал своего сына? Что первые гаишники появились еще до крещения Руси? Что Наталья Гончарова была первой русской гламурной тусовщицей? Наконец, что iPhone изобрели в 1930-х в Советском Союзе? Скоро узнаешь!

Сериал Нереальная история 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нереальная история»