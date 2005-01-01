Слепой - 2. Сезон 1. Бриллиант для слепого. Часть 1
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Слепой - 2 (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.02005, Слепой - 2. Сезон 1. Бриллиант для слепого. Часть 1
Криминал, Боевик18+

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О сериале

Глебу Северову предстоят новые опасные приключения: поединок с тигром-людоедом в уссурийской тайге; разгадка тайны старинного рецепта уникальной стали; поиски похищенного бриллианта; схватка с вынашивающей зловещие планы сектой. Он пройдет все испытания. Он выйдет победителем в дуэлях со смертью…

Сериал Слепой - 2 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой - 2»