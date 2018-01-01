Слепой - 2 (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСлепой - 21-й сезон
9.02005, Слепой - 2. Сезон 1 8 серий
Криминал, Боевик18+
О сериале
Глебу Северову предстоят новые опасные приключения: поединок с тигром-людоедом в уссурийской тайге; разгадка тайны старинного рецепта уникальной стали; поиски похищенного бриллианта; схватка с вынашивающей зловещие планы сектой. Он пройдет все испытания. Он выйдет победителем в дуэлях со смертью…
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
