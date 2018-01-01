Слепой - 2 (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Слепой - 2. Сезон 1
Слепой - 2
1-й сезон

9.02005, Слепой - 2. Сезон 1 8 серий
Криминал, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Глебу Северову предстоят новые опасные приключения: поединок с тигром-людоедом в уссурийской тайге; разгадка тайны старинного рецепта уникальной стали; поиски похищенного бриллианта; схватка с вынашивающей зловещие планы сектой. Он пройдет все испытания. Он выйдет победителем в дуэлях со смертью…

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

