Слепой - 2 (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Глебу Северову предстоят новые опасные приключения: поединок с тигром-людоедом в уссурийской тайге; разгадка тайны старинного рецепта уникальной стали; поиски похищенного бриллианта; схватка с вынашивающей зловещие планы сектой. Он пройдет все испытания. Он выйдет победителем в дуэлях со смертью…

