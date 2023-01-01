Биография

Владимир Заец – актер театра и кино, родился 1 ноября 1987 года. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин. Наиболее успешными проектами стали многосерийный криминальный детектив «Плохой хороший коп», мелодрамы «Любовь и немного перца», «По праву любви» и др. Владимир Заец родился в семье известного украинского футболиста. С детства занимался спортом, стал кандидатом в мастера по баскетболу. После окончания школы решил поступать на актерский факультет. В 2008 году стал выпускником КНУТКиТи (КГИТИ) и был приглашен в труппу театра на Печерске. В тот же период начал сниматься в кино. Первым фильмом Владимира Заеца стала многосерийная мелодрама «Родные люди». Затем актер снялся в полнометражной комедии «Лед в кофейной гуще». С 2010 года на экраны выходил сериал «Ефросинья» с участием актера. Он также снялся в рейтинговых сериалах «Возвращение Мухтара», «Женский доктор». В 2015 году участвовал в съемках исторической драмы «Битва за Севастополь». Главную роль Владимир Заец исполнил в детективном сериале «Плохой хороший коп». В 2017 году снялся в многосерийной ленте «Ментовские войны. Одесса». В 2019 году на экраны вышла мелодрама «По праву любви» с участием актера.