Биография

Клавдия Дрозд — украинская актриса. Родилась в Киеве 9 августа 1997 года. С раннего детства Клавдия росла в творческой среде, вся члены ее семьи — актеры. Несмотря на увлечения спортом и журналистикой девушка твердо решила пойти по стопам родителей. Профессиональное актерское образование Дрозд получила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого. Первую роль на экране Клавдия Дрозд сыграла в десятилетнем возрасте, появившись в детском фильме «Давай поиграем» вместе с отцом. Четыре года спустя уже подросшая артистка сыграла в мелодраме «Любовь и немного перца». Дрозд снималась и во время получения высшего образования: в сериалах «Ничто не случается дважды», «Райское место» и других проектах. Клавдия исполнила главные роли в многосерийных лентах «Худшая подруга», «Игра в судьбу», «Авантюра на двоих». Всего в фильмографии актрисы 21 роль.