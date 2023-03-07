WinkСериалыТемные воды1-й сезон1-я серия
Темные воды (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02011, Темные воды. Серия 1
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Став студенткой педагогического училища, Ксюша знакомится с Димой. Их стремительный роман заканчивается беременностью. Дима, столкнувшись с первыми трудностями, по совету матери уезжает в Москву. Ксюша остается одна - с ребенком, без денег, без жилья…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Ахтем
Сейтаблаев
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Алексей
Анищенко
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- Актриса
Яна
Поплавская
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- СОАктриса
Светлана
Орличенко
- Актриса
Ада
Роговцева
- ЕЛАктриса
Елена
Лагута
- ГОАктриса
Галина
Опанасенко
- ЮГАктриса
Юлия
Гершаник
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- СБХудожник
Сергей
Бржестовский
- ВГОператор
Владимир
Гуевский
- МПКомпозитор
Маша
Портникова