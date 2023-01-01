Страсть (сериал, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Поучительный российский сериал от режиссера Гарри Закаряна о том, на что готовы пойти люди ради удовлетворения своих страстей.
В каждой серии зрители становятся свидетелями того, как люди теряют контроль над своими чувствами и эмоциями — ради собственных желаний они способны пойти на все, в том числе и на преступление. Команда профессионалов, обладающая блестящей смекалкой и знаниями психологии, проводит расследование, чтобы раскрыть истинные мотивы героев. Возникает множество вопросов: на что способны двое влюбленных ради своей страсти? Смогут ли они преодолеть грань между изменой и преступлением? Готовы ли они разрушить счастье своих близких? В конечном счете, некоторым удается побороть свои страсти, в то время как другие не готовы принимать ответственность за свои действия.
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Алексей
Рудаков
- Актриса
Елена
Аросьева
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актриса
Виктория
Маслова
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- Актёр
Сергей
Сосновский
- ГСАктёр
Георгий
Стрелянный
- Актриса
Марта
Кесслер
- АТАктёр
Андрей
Тартаков
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- ЮОПродюсер
Юрий
Осипов
- АБХудожник
Александр
Бурков
- СЮОператор
Сергей
Юдаев