Страсть (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Поучительный российский сериал от режиссера Гарри Закаряна о том, на что готовы пойти люди ради удовлетворения своих страстей.



В каждой серии зрители становятся свидетелями того, как люди теряют контроль над своими чувствами и эмоциями — ради собственных желаний они способны пойти на все, в том числе и на преступление. Команда профессионалов, обладающая блестящей смекалкой и знаниями психологии, проводит расследование, чтобы раскрыть истинные мотивы героев. Возникает множество вопросов: на что способны двое влюбленных ради своей страсти? Смогут ли они преодолеть грань между изменой и преступлением? Готовы ли они разрушить счастье своих близких? В конечном счете, некоторым удается побороть свои страсти, в то время как другие не готовы принимать ответственность за свои действия.



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