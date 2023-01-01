Страсть (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

На какие поступки способен человек, охваченный страстью? Если вам нравятся истории о людях, которые с легкостью поддаются своим желаниям, то скорее включайте увлекательный проект «Страсть». Смотреть 1 сезон можно прямо сейчас на Wink.



В первом сезоне мы знакомимся с захватывающими историями людей, плененных страстью. Они теряют контроль над своими чувствами и совершают поступки, которые могут привести к катастрофе. Студентка не может устоять перед преподавателем и чуть не попадает за решетку, взяв на себя чужую вину. Женщина, подозреваемая в убийстве мужа, влюбляется в следователя, готового ее арестовать. А предприниматель жертвует собственным бизнесом из-за того, что бросает старшую сестру ради младшей. Сюжеты историй вдохновлены реальными событиями, и тем интереснее наблюдать за героями.



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