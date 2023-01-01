Биография

Виктория Маслова — российская актриса театра и кино. Родилась в казахском городе Павлодар 9 сентября 1985 года. Дочь театральных актеров Натальи и Валерия Масловых еще в детстве решила, кем хочет стать. После получения диплома в Ярославском государственном театральном институте Виктория переехала в Шахты, где устроилась в театр драмы и комедии «Пласт». В 2008 году девушка отправилась в Москву и стала играть в театре «Сфера». Виктория Маслова дебютировала в кино в 17 лет на одной площадке с Олегом Янковским и Сергеем Гармашем, сыграв в картине режиссера Валерия Тодоровского «Любовник». После нескольких эпизодических ролей актриса начала получать главные: в сериале «Спальный район», криминальной драме «Не женское дело», новогоднем сериале «Аленка из Почитанки» и мелодраме «Опасные связи». Также играла в рейтинговых сериалах «Триггер», «Ивановы-Ивановы», «Исчезнувшая».