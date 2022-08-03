Голоса большой страны (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.32016, Голоса большой страны
Мюзикл, Мелодрама97 мин6+
О фильме
В каждом уголке нашей огромной родины есть талантливые люди, достойные признания и славы. Они слетаются в столицу и принимают участие в популярных телевизионных шоу. Но свет софитов гаснет, а жизнь продолжается. И не так, как им это виделось…
Каждому из наших героев — юных и взрослых, амбициозных и скромных, одиноких и влюбленных — придется пройти через многие испытания. Их ждут взлеты и падения, встречи и расставания, дружба и предательство. Но в итоге они станут одной большой командой, семьей, объединившей разных людей из самых отдаленных городков нашей большой страны, во имя музыки, таланта и, конечно же, любви!
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Таир
Мамедов
- АТАктриса
Алена
Тойминцева
- АГАктёр
Андрей
Гризли
- ЕСАктёр
Егор
Сесарев
- ТКАктриса
Тина
Кузнецова
- АБАктёр
Антон
Беляев
- ММАктриса
Мариам
Мерабова
- ЯДАктёр
Ярослав
Дронов
- ИКАктёр
Илья
Киреев
- ВЖАктриса
Виктория
Жук
- АФАктриса
Анжелика
Фролова
- АГСценарист
Андрей
Гаврилов
- СНСценарист
Сергей
Нежданов
- Сценарист
Таир
Мамедов
- АБПродюсер
Антон
Беляев
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ВЛПродюсер
Виктория
Лихтина
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин