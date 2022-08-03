Голоса большой страны (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

В каждом уголке нашей огромной родины есть талантливые люди, достойные признания и славы. Они слетаются в столицу и принимают участие в популярных телевизионных шоу. Но свет софитов гаснет, а жизнь продолжается. И не так, как им это виделось…



Каждому из наших героев — юных и взрослых, амбициозных и скромных, одиноких и влюбленных — придется пройти через многие испытания. Их ждут взлеты и падения, встречи и расставания, дружба и предательство. Но в итоге они станут одной большой командой, семьей, объединившей разных людей из самых отдаленных городков нашей большой страны, во имя музыки, таланта и, конечно же, любви!

