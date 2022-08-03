Голоса большой страны
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Голоса большой страны

Голоса большой страны (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.32016, Голоса большой страны
Мюзикл, Мелодрама97 мин6+

О фильме

В каждом уголке нашей огромной родины есть талантливые люди, достойные признания и славы. Они слетаются в столицу и принимают участие в популярных телевизионных шоу. Но свет софитов гаснет, а жизнь продолжается. И не так, как им это виделось…

Каждому из наших героев — юных и взрослых, амбициозных и скромных, одиноких и влюбленных — придется пройти через многие испытания. Их ждут взлеты и падения, встречи и расставания, дружба и предательство. Но в итоге они станут одной большой командой, семьей, объединившей разных людей из самых отдаленных городков нашей большой страны, во имя музыки, таланта и, конечно же, любви!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голоса большой страны»